Covid in Toscana | 7 morti oggi 30 novembre E 2126 nuovi contagi 518 i ricoverati 28 in terapia intensiva

Sono 2.126 i nuovi casi di- 19 registrati oggi, 30 novembre 2022, in: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Al momento risultano pertanto 66.333 positivi, +0,9% ...... un uomo e 6 donne con un'età media di 81,9 anni (1 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Livorno, 1 fuori). Stabili i ricoveri a quota 518, di cui 28 (2 in più) in ...Sono 2.126 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Il numero dei contagiati ...I giudici costituzionali chiamati ad esprimersi sulla legittimità della norma che nel 2021 ha imposto il vaccino al personale sanitario come strumento per arginare la pandemia ...