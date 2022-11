Covid 19 – Dopo i vaccini | ai poveri non arrivano neanche gli antivirali | chi paga ha il monopolio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) di Sara Albiani* Nei media e nel dibattito pubblico, l’attenzione sulla pandemia da-19 è ormai diminuita e sostituita dalla tragedia della guerra in Ucraina e dalle questioni di politica interna. Tuttavia il virus è ancora tra noi con una media nell’ultima settimana di più di 500.000 casi al giorno a livello globale e un numero di vittime che rimane ancora molto alto. Ihanno evitato 20 milioni di morti, cruciali le terapie per proteggere dalla malattia grave. Le tecnologie mediche per contrastare il virus ormai ci sono, sono consolidate, sicure ed efficaci. Non solo iche – secondo uno studio pubblicato sul “The Lancet Infectious Diseases” – hanno evitato quasi 20 milioni di morti in tutto il mondo nel primo anno dalla loro introduzione. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione delle terapie ...