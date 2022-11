Costiera amalfitana | controlli nei cantieri edili contro il lavoro nero

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTredici areellate, cinquanta persone identificate tra lavoratori e datori die sedici ditte. E’ il bilancio di un’articolata operazione di contrasto alche ha visto impegnati da Positano a Maiori i carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato deled all’Ispettorato Territoriale deldi Salerno. L’accertamento di violazioni in materia di occupazione e contrasto ai fenomeni delirregolare hanno portato al deferimento in stato di libertà di venti persone ed a ventiquattro sanzioni amministrative ed ammende per oltre centomila euro. Uno degli interventi più significativi ha riguardato proprio il centro ...

Controlli a raffica nei cantieri della provincia di Salerno da parte dei carabinieri e dell'Ispettorato del lavoro: in particolare, le attività si sono concentrate soprattutto in.