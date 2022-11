Costa Rica | Suarez | 'Germania avversario forte | ma possiamo sperare ed essere lucidi'

Hansi Flick , ct della Germania , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida del girone di Qatar 2022 contro il. Ai tedeschi servirà un risultato con un gran scarto di gol in modo da avere una maggiore differenza reti. Queste le sue parole: "Ho tutti i giocatori in forma e in grado di scendere in ...E' pronto a giocarsi la qualificazione contro il, che sopravanza di due lunghezze la Germania alla pari del Giappone, Hans Flick, ma la vittoria è adesso un obbligo per la Nazionale teutonica: "Tutti i calciatori sono in forma e pronti a ...Il CT della Germania: "E' presuntuoso pensare di fare otto gol al Costa Rica. Guiderò la squadra all'Europeo di casa nostra".(Adnkronos) - Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, giovedì contro la Costa Rica entrerà nella storia dei mondiali. La 19esima presenza in Coppa del mondo gli permetterà di staccare nella ...