Così Twitter dice addio alla sua politica anti-disinformazione su Covid-19 | l’ultima novità dell’era Musk

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il social networkha messo finesul Coronavirus che aveva regolato il social dopo lo scoppio della pandemia. In particolare aveva deciso di segnalare e rimuovere i messaggi contenentisui vaccini, per poi sospendere gli account interessati dopo cinque solleciti. Come noto, il social sta cambiando drasticamente volto negli ultimi mesi. «A partire dal 23 novembre 2022,non applica più lain materia di informazioni fuorvisul-19», indica un breve comunicato dell’azienda di San Francisco. Un’ulteriorearrivata con l’era, assieme ai licenziamenti di massa tra i ...