Cosa c' è davvero dietro all' Italia fuori dai Mondiali | ciò che nessuno dice

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La straordinaria retorica "un tanto al chilo" ci porta a sviluppare ragionamenti dell'altro mondo. Tra gli altri, c'è quello secondo cui noialtri poverini siamo rimasti a casa perché non capaci di valorizzare i nostri straordinari talenti. C'è chi vede il giovane Musiala (19 anni) e: «Guarda la Germania, dà in mano la Nazionale a un ragazzino». C'è chi si lustra gli occhi con lo spagnoleggiante Gavi (18 anni) e: «Guarda Luis Enrique, dà le chiavi del centrocampo in mano a un quasi poppante». C'è chi ama inconsapevolmente la guida a sinistra e: «Guarda gli inglesi, mica si fanno problemi a buttare in campo il baby Bellingham, eppure ha solo 19 anni». Ed è vero, questi tre (ma non solo questi tre) sono perle rare e luccicanti, nonché alcuni tra i giovanissimi prodigi saltati all'occhio in ...