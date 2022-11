Corti Windtre | nuova politica industriale per continuare a investire nelle reti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “La competitività del made in Italy e del nostro sistema produttivo dipende anche dallo stato di salute delle telecomunicazioni, un settore che necessita di nuove regole e di unalungimirante per consentire agli operatori di”. Lo dichiara Gianluca, amministratore delegato di, all’evento 5G Italy. “La copertura 5G diè molto avanzata. Tuttavia, aggiunge il manager, ci sono fattori esterni che aumentano sia le spese correnti, come i costi dell’energia, sia gli investimenti, a causa dell’aumento del traffico indotto dall’offerta di intrattenimento. Al contrario, sul fronte dei prezzi le spinte sono al ribasso, in un mercato dove sono già i più bassi al mondo, ...

Adnkronos

Lo dichiara Gianluca, amministratore delegato di, intervenuto all'evento 5G Italy. "La copertura 5G diè molto avanzata. Tuttavia - aggiunge il manager - ci sono fattori ...Lo dichiara Gianluca, amministratore delegato diall'evento 5G Italy. 'La copertura 5G diè molto avanzata. Tuttavia - aggiunge il manage - , ci sono fattori esterni che ... 5G, Corti (Windtre): 'Serve nuova politica industriale per continuare a investire in reti' (Teleborsa) - "La competitività del made in Italy e del nostro sistema produttivo dipende anche dallo stato di salute delle telecomunicazioni, un settore che necessita di nuove regole e di ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...