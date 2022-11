Contrabbando | tre arresti nel Napoletano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone – un sessantottenne ed un quarantanovenne residenti a Napoli, e un uomo di 73 anni residente a Melito di Napoli – sono state arrestate in flagranza di reato perdi tabacchi lavorati esteri dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marcianise (Caserta), nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato a Melito (Napoli). I militari dell’Arma, hanno intercettato gli arrestati in corso Europa, mentre trasbordavano dalle rispettive autovetture alcune voluminose scatole di cartone risultate contenere, a seguito di perquisizione, numerose confezioni di sigarette prive del bollo dei Monopoli di Stato. La successiva perquisizione, estesa a due box garage nella disponibilità dei tre, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivi 4556 pacchetti di sigarette di ...

Lestorie portano il nome della protagonista. Adelina è una venditrice di sigarette di, e rischia di essere arrestata: può sfuggire al carcere soltanto se resta incinta. Costringe ......inepisodi che si svolgono in altrettante città italiane con i medesimi attori nei panni di vari protagonisti. Il primo si incentra su Adelina , ragazza che vende sigarette di, il ...(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Tre persone - un sessantottenne ed un quarantanovenne residenti a Napoli, e un uomo di 73 anni residente a Melito di Napoli - sono state arrestate in flagranza di reato per ...I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in Melito di Napoli (NA), all’arresto in flagranza di re ...