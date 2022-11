Conte condona | Travaglio no

Peruna corsa solitaria, anche in caduta libera, ha poche conseguenze negative per via della scarsa presenza territoriale del Movimento cheogni erosione nelle preferenze. Il suo non - ......e, perché la politica, rispetto agli anni in cui esistevano le appartenenze, le scuole di partito, i pensieri costruiti, è diventata fluida assai. E se quindi il posizionamento dinel ...Sabato In Onda, il samiszdat che nel weekend sostituisce Ottoemezzo, era dedicato a incolpare Conte per la frana di Ischia. E Paolo Mieli, noto esperto di urbanistica, profetizzava che il Fatto avrebb ...Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino, non usa giri di parole e parlando della frana che ha colpito Ischia e la sua popolazione va dritto al punto. Punto che secondo il primo cittadino sarebbe la tro ...