Consultazione pubblica per l’adozione del Piano triennale delle attività 23-25 dell’Istituto INVALSI | una circolare modello per la consultazione del personale scolastico

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per(PTA) si intende quel documento fondamentale nella vita di un Ente pubblico di ricerca (EPR). Il PTA è un documento, naturalmente, dinamico elaborato con una prospettivache accoglie le linee programmatiche lungo le cui direttrici ciascun Ente, come l’, per l’appunto, ritiene di operare. Contiene, inoltre, la modalità in L'articolo .