Conosce bene Osimhen | lancia l’allarme | “Il Napoli rischia | c’entra il suo futuro”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nonostante i maggiori campionati siano in stand-by per i Mondiali, il calciomercato non ha pause e porta con sé tutte le voci dei trasferimenti che potrebbero avvenire nelle prossime finestre di mercato. Possibile partenza diin estate Con la splendida stagione delsono diversi i gioielli in vetrina che con il loro luccichio stanno ingolosendo tutte le squadre più blasonate. Tra questi non mancano le voci su Victor, possibile partente e pedina di mercato del club in caso di offerta irrinunciabile. FOTO GETTY –L’intermediariosuA “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto sulla questione Andrea D’Amico, giornalista esperto di calciomercato. ...