Novella 2000

...zone che necessitano di un aiuto È proprio sulla funzione per cui è stata formulata la... "L'utilizzo alternativo su tutto il, come levigante della grana cutanea per rendere meno ...Si può adoperare anche sulle alle labbra, altra zona deldelicata. Eccellente anche dopo aver fatto la ceretta alla parte superiore del labbro. Infatti laidrata e ammorbidisce la ... Connettivina Viso: chi ama la pelle ne ha cura Ore davanti agli schermi di computer e cellulari possono far male alla pelle. Ma esistono rimedi naturali e di sicura efficacia ...