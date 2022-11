Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Campania | Emilia Romagna | Sardegna

(Di mercoledì 30 novembre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Tecnica della Scuola

... Madeira Piano Fest in Portogallo e un concertoper Giorgio Armani a Londra. Il loro ...il duo è risultato vincitore del primo premio assoluto e del premio 'Marche Musica' al XXXI...... Codogno e Casalpusterlengo, con l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coldelle Polizie Locali, che hanno prodotto dal 7 al 26 ... I vincitori del concorso straordinario bis costretti a cambiare scuola a Natale, accade in Piemonte per 1.400 prof: le lamentele di Verdi e Sinistra Nell'ambito del Programma Straordinario di Ricostruzione, la Struttura commissariale, in accordo con il Comune, ha individuato tre aree da rifunzionalizzare tramite concorsi di architettura. Le aree ...L’apertura di nuove sedi farmaceutiche conseguenti al concorso straordinario avviato nel 2012 ha ridotto il numero dei ricoveri ospedalieri ...