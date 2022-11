Come Sanna Marin e Jacinda Ardern hanno messo a tacere la domanda sessista di un giornalista | VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un incontro formale e istituzionale nella Government House di Auckland. Un confronto bilaterale per confermare e rinverdire accordi storici tra i due Paesi. Ma unlocale sembra non aver apprezzato un dettaglio: le due premier dei due Paesi sono due donne. E per questo si è reso protagonista di una– oltre che polemicamente fuori luogo – a cuirisposto a tono sia l’ospite(premier della Finlandia) sia “padrona di casa”(primo ministro della Nuova Zelanda). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica), la risposta ...

Immediata anche la reazione di Marin: "Ci siamo incontrate perchè siamo due primi ministri", ha sottolineato, riferisce la Bbc. Marin si trova in Nuova Zelanda per il suo primo tour ...... Jacinda Ardern e Sanna Marin, rispettivamente prime ministre della Nuova Zelanda e della Filandia, si sono incontrate mercoledì mattina presso la Government House di Auckland. Per la premier finlandes ...