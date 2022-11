Classifiche Spotify 2022 | Bad Bunny è l’artista più ascoltato al mondo | in Italia domina Sfera Ebbasta Tra le canzoni svetta Brividi

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso TAGS Bad Bunny , metaverso , Sfera Ebbasta ,Wrapped , streaming La fotografia dell'...Artisti, album, canzoni e podcast più ascoltati in Italia e nel mondo nel 2022 "ha rivelato lecon album, canzoni, artisti, e podcast che hanno ottenuto più successo quest'anno, nel 2022, sia in Italia che nel mondo. "As It Was" di Harry Styles è la canzone ...Wrapped 2022 è arrivato e con le liste scopriamo gli artisti, gli album e i podcast più ascoltati durante l'anno. Bad Bunny vince ancora ...Da oggi è disponibile in app l’esperienza Spotify Wrapped 2022 che anche quest’anno ci mostra la musica che abbiamo ascoltato di più, e molto di più. Le novità di Wrapped 2022, infatti, sono più d’una ...