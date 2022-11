Cina - Storico sorpasso a novembre | Byd supera Vw e Toyota

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Byd ha raggiunto un risultatonel mese di: per la prima volta nella sua storia ha raggiunto il primo posto nella classifica delle vendite in. L'azienda cinese, attiva solo dal 2003 e famosa anche per essere partecipata dal finanziere americano Warren Buffett, ha battuto la concorrenza della Volkswagen e dellagrazie a 152.863 unità immesse sul mercato, ben l'83% in più rispetto allo stesso mese del 2021. Ancor più sorprendente è il fatto che il marchio ha ottenuto questo risultato commercializzando solo modelli ibridi ed elettrici. Mercato in calo del 7%, le fabbriche delle joint venture rallentano. Il risultato, pur nella sua importanza, va circostanziato in una situazione di mercato piuttosto complessa. Le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, i lockdown in alcune ...