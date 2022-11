Cina | è morto a 96 anni Jiang Zemin

Il convitato di pietra A livello internazionale la sua attività fu intensa, si confrontò con Margaret Thatcher supervisionando il ritorno delle colonie europee di Hong Kong e Macao allae non si ...all'età di 96 anni l'ex presidente cinese Jiang Zemin. Lo rende noto la tv di Stato. Jiang fu considerato un leader di transizione, perchè riuscì a guidare lafuori dall'isolamento mondiale,...Jiang Zemin, è morto l'ex Presidente della Repubblica popolare cinese all'età di 96 anni. Zemin ha governato per un decennio, dal 1993 al 2003, ed è stato il perno della cosiddetta 'terza generazione' ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...