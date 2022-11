Ciclismo | Mauro Finetto si ritira | il saluto dopo 13 anni da pro’ e dieci vittorie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il ciclista ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 37. A riportare la notizia è stato il quotidiano L’Arena. Il veneto è passato tra inel 2008 difendendo nell’ordine i colori di CSF Group-Navigare, Liquigas, Vini Fantini e Delko Marseille, mentre nell’ultima stagione era tesserato con la Continental tedesca Maloja Pushbikers ma non ha mai corso.vantain carriera tra cui spiccano il GP Città di Lugano e il Tour du Limousin nel 2014, il Tour of Sibiu nel 2015 e la quinta tappa della Coppi & Bartali 2019 (in maglia azzurra). Da non dimenticare il prestigioso sesto posto al Giro di Lombardia 2008. La sua ultima apparizione in ...