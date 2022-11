Ciclismo femminile | Marta Cavalli rinnova fino al 2024 con la FDJ

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In una lunga intervista rilasciata a tuttobiciweb.it,ha annunciato di avertoalcon la FDJ Suez Futuroscope. La 24enne cremonese rivela: “Ho avuto l’importante occasione di prolungare il contratto con FDJall’anno olimpico. L’esperienza con loro ha dato i suoi frutti, e la fiducia reciproca che si è creata mi ha permesso di prendere questa decisione con serenità, nonostante avessi ricevuto offerte economiche anche molto importanti“. Sulle motivazioni l’azzurra non ha dubbi: “Mentalmente è una bella sicurezza: ho trovato un ambiente dove mi ritrovo e non ho difficoltà alcuna a relazionarmi, con uno staff competente che mi comprende e ci tiene a me come persona, prima che come atleta. Non ho avuto dubbi are con loro, qui so ...