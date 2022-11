Christian Lozovyy | morto per meningite fulminante a 15 mesi Era stato dimesso dal pronto soccorso 5 giorni prima

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La famiglia: "Non sappiamo ancora se denunciare o meno. Doneremo gli organi: il suo piccolo cuore e il suo fegato sono il nostro regalo di Natale per una famiglia sfortunata come noi"

Era stato dimesso dal pronto soccorso cinque giorni prima della sua morte, il bambino di 15 mesi deceduto all'ospedale di Padova per le conseguenze di una meningite fulminante. Sabato 26 scorso, bimbo di 15 mesi, è deceduto all'ospedale di Padova, dove si trovava da mercoledì 23 novembre. A ucciderlo una meningite batterica fulminante. Stroncato da una meningite fulminante, il piccolo Christian Lozovyy è morto a soli 15 mesi. È volato via in pochissimi giorni, dopo la corsa disperata dei genitori – Olesya Stavchanska e Nazariy.