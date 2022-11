(Di mercoledì 30 novembre 2022) Paura questa mattina in unamedia di. Un'eliambulanza è atterrata poco dopo le 10 nell'area verde che si trova vicino allaCorradini di via Amaseno, a ridosso del centro città. ...

leggo.it

Immediata la telefonata partita dallaper chiedere soccorso al 118. Cardiologo ucciso nel suo studio, il paziente confessa: 'Mi aveva negato un certificato' Ischia, volontaria trova una ...Il secondo canale di informazioni è quello degli amici e dei compagni di. Una percentuale inaspettatamente elevata ha invece dichiarato di aver appreso molte informazioni attraverso film e ... Choc a scuola a Latina, ragazza di 12 anni cade dalla finestra del primo piano: è in codice rosso Paura questa mattina in una scuola media di Latina. Un'eliambulanza è atterrata poco dopo le 10 nell'area verde che si trova vicino alla scuola Corradini di via Amaseno, ...L'evento rientra nell'iniziativa di incontri scuola-genitori organizzati dal municipio XIII. Quello del 1° dicembre, segue l'incontro dello scorso 10 novembre. L'appuntamento di domani si svolgerà ...