Chiuso il sito Socceron | stangata sugli abbonamenti pirata per serie Tv e partite

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Polizia Postale ha inibito l’accesso a.name, unche trasmetteva illegalmente in live streaming tutti gli eventi sportivi a un prezzo condizionato. Insieme alè statoe sequestrato anche un canale Telegram che vendevaalle più note piattaforme di streaming come Netflix, NowTv e Dazn. Secondo quanto accertato dagli agenti della Postale, ilweb era gestito in concorso da due persone, di 35 e 44 anni, residenti rispettivamente a Frosinone e Napoli. Nei loro confronti la Procura ha emesso una sanzione amministrativa di 54mila euro. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero ricevuto i relativi proventi tramite false donazioni PayPal per eludere il tracciamento e le relative investigazioni. A svolgere le indagini è il Centro operativo per ...

Nell'operazione Socceron sequestrati dispositivi elettronici, account di posta elettronica, pannelli reseller di IPTV e carte di credito.