Chiara Ferragni parte e lascia Fedez con Vittoria | «Vai che la mamma non c’è e puoi distruggere l’albero di Natale»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’antico adagio «Quando il gatto non c’è, i topi ballano» vale anche in casa Ferragnez, doveè appena partita per lavoro eè rimasto a casa con. La bimba, che a marzo compirà due anni, ha un carattere molto vivace ed è nota al pubblico social per i suoi dispettucci al fratello Leone e al papà, che per mesi si è ostinata a voler chiamare «». Se il cruccio del padre è quello di non sentirsi mai chiamato «papà» dalla figlia, quello diinvece è di vedere “vandalizzato” dae Leonedi. L’influencer ha un’autentica passione per le decorazioni e i festoni, e non tollera che vengano spostati o buttati a terra, nemmeno per gioco. Per fortuna che il rapper ...