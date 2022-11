Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 30 novembre 2022 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Questa sera – mercoledì 30– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Gaia prende la nave per andare a trovare la nonna in Sicilia e scompare. La mamma ne parla a Chi? e dice: “Era serena, non crediamo al suicidio”. Che cosa è successo nella traversata Genova-Palermo? Il corpo di Marzia sta parlando: l’orrore di Pontecagnano con documenti inediti. A oggi cinque indagati, tuttistessa famiglia, per omicidio e occultamento di cadavere. E poi la storia di Saman: la terra ha restituito i restiragazza. A Chi? l’intervista a un altro cugino...