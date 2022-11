Chelsea | James | ‘Leao tra gli avversari più forti che io abbia mai incontrato’

... Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan(Fulham). La rosa dell'... Centrocampisti : Bellingham (Borussia Dortmund), Gallagher (), Henderson (Liverpool), Mount (...... tra il Kensington Market e ilAntique Market, e un thè a casa dell'amico Phillip Harvey, ... Secondo un'altra versione di un suo storico fan, tale"Tappy" Wright, sarebbe stato il suo ...Il talentuoso centrocampista offensivo statunitense Christian Pulisic non pone limiti alle ambizioni della nazionale a stelle e strisce.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...