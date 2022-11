Charlie Gnocchi | nuove scioccanti frasi su Oriana | “Solo lei può farmi alzare la ban**era” VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il noto cornista sportivo, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare parole davvero poco carine nei confronti di. Ovviamente come in molti sanno le sue esternazioni sulla modella hanno fatto già molto discutere nei giorni scorsa, e ora sembra che nemmeno abbia imparato la lezioneoffendeL'articolo proviene da KontroKultura.

Grande Fratello

Pare che il rimprovero di Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip non sia servito proprio a nulla.si è reso protagonista di nuove esternazioni particolarmente volgari nei confronti di Oriana Marzoli. Gf Vip, nuove raccapriccianti frasi diGià la scorsa settimana lo ...non ha imparato la lezione e oggi ci è ricascato: nuove parole spinte su Oriana Marzoli al GF Vip 7 , troppo spinte secondo il Web ma non secondo chi era presente durante la ... La teoria di Charlie Gnocchi su Luciano Punzo - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Charlie Gnocchi ci ricasca. Nonostante il rimprovero che gli ha rivolto Alfonso Signorini nella scorsa puntata, lo speaker radiofonico ha nuovamente pronunciato delle frasi di dubbio gusto nei riguard ...Al Gf Vip, nuovi scivoloni di Charlie Gnocchi nei confronti di Oriana. Il rimprovero (soft) di Alfonso Signorini non sembra servito a nulla.