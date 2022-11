Cessione Sampdoria | Pallotta sfida Merlyn Gli Al Thani

L'offerta del fondo Usa che sta dialogando con l'advisor Lazard per l'acquisto dellanon c'è ancora ma sono ore decisive per arrivare ad una soluzione definitiva anche perché il 14 dicembre c'è l'assemblea degli azionisti della società blucerchiata e sarà una tappa ...Nei prossimi giorni Maldini e Massara ne parleranno con il suo agente, alla luce anche delle richieste di Cremonese,, Torino e di alcuni club stranieri.La cessione della Sampdoria Stefano Versace ripercorre tutta la Parodi(a) di un passaggio di mano che non c'è ...La Sampdoria sta vivendo una situazione davvero bizzarra. Da un lato ci sono le voci sulla presunta cordata Al Thani, e un bonifico da 40 milioni promesso da mesi che stenta ad arrivare tra rinvii, ba ...