Cerveteri | nel weekend torna la Festa dell’Olio Nuovo Il programma completo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022)– Ala. La manizione, tradizione oramai del mese di dicembre etrusco, è giunta alla sua XIII edizione. Due giorni, quelli di sabato 3 e domenica 4 dicembre, durante i quali Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, ai piedi del Museo Nazionale Cerite, si trasformerà in una meravigliosa vetrina all’aperto per le eccellenze olearie e agroalimentari del territorio. La manizione, come di consueto, si apre alle ore 14:30 di sabato 3 dicembre, con il saluto delle Istituzioni e la benedizione del parroco di Santa Maria Maggiore. Seguirà l’apertura degli stand dei tantissimi produttori di olio e degli espositori dell’artigianato locale. Alle ore 15:00, il tecnico potatore Tullio Ricci, terrà una ...