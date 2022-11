Cermec | ok la bonifica ' Ma senza svendersi' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Cermec, ok la bonifica "Ma senza svendersi" Sindacati preoccupati per il futuro dell'azienda: "A rischio progetti e investimenti". Cgil e Uil denunciano la chiusura delle linee di recupero della carta e della plastica ...