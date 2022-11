Ceferin | «UEFA meglio degli enti benefici a cinque stelle»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sulla scorta delle mosse del CEO di A22 Bernd Reichart, anche il presidente della, Aleksander, si è recato a Bruxelles per incontrare i ministri dello sport dei 27 Stati membri della Unione europea. Per l’occasione – scrive il quotidiano spagnolo Marca –ha ringraziato per la forte e tempestiva presa di posizione, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

UEFA.com

In sostanza diventerebbe quello che èper lae Infantino per la Fifa. I prossimi passi della giustizia sportiva Il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, ha aperto un nuovo fascicolo ......del club bianconero ha subito mosso i dirigenti della Liga spagnola che hanno avanzato la richiesta di sanzionare la società all', presieduta dall'ex amico, l'avvocato Aleksander. E le ... Aleksander Ceferin: il ruolo unico del calcio in Europa | La UEFA Nuove accuse subito dopo la comunicazione delle dimissioni in blocco del CDA della Juventus: la Liga chiede alla Uefa provvedimenti per la violazione del fair play finanziario ...Sotto la sua guida il club bianconero ha conquistato 19 trofei e infranto vari record, ma anche attraversato momenti complicati ...