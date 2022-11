Castel Volturno | in casa droga per 3 milioni di euro da vendere per Natale

...ad essere venduti durante le prossime festività natalizie i 560 chilogrammi di hashish che i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli hanno scovato a'. ......ad essere venduti durante le prossime festività natalizie i 560 chilogrammi di hashish che i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli hanno scovato a, in ...Oltre mezza tonnellata di droga in una villetta: arrestate madre e figlia, lo stupefacente era nascosto in sacchi sigillati ma l'odore era fortissimo ...Arrestate due donne, madre e figlia, che in casa nascondevano oltre 500 chili di hashish in bustoni di plastica ...