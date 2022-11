Casamicciola | turisti spalano fango per le strade | la storia di Marta e Matias

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiè argentino,è di Palma di Maiorca: sono fidanzati ed erano partiti dalla Nuova Zelanda qualche settimana fa per conoscere i parenti di lui, residenti a Ischia. Si sono trovati a vivere in prima persona la tragedia della frana di, ma non si sono persi d’animo ed hanno voluto essere d’aiuto alla gente dell’isola. Lunedì mattina hanno trovato il modo di raggiungerefacendo l’autostop: un veicolo dei pompieri li ha caricati a bordo ed una volta arrivati al piazzale Ancora, il luogo dove è confluito il fiume disceso dal monte Epomeo, hanno raggiunto a piedi piazza Bagni, famosa per le sue fonti termali, colpita già duramente dalle alluvioni del 1910 e del 2009 e anche stavolta devastata dalla forza della frana. I due fidanzati si ...

Sarai sempre nei nostri cuori e ci piace ricordarti nei momenti in cui seguivi inelle loro ... il Pit Bull disperso nell'inferno della frana didi Cristina Cucciniello 29 Novembre ...Mentre la politica litiga, lanciandosi accuse e scaricando responsabilità, asi continua a spalare fango e a cercare le quattro persone ancora disperse a quattro ...sono anche due...La notizia dell’alluvione a Casamicciola sta provocando molte reazioni, così sui social Renato Zero: “Arrivo più tardi. L’ultimo di tutti. Perché non mi è stato facile accettare questo ...Solidarietà per Ischia, Renato Zero: " ti chiedo perdono" Solidarietà per Ischia, Renato Zero: " ti chiedo perdono" ...