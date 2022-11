Casamicciola | dopo cinque giorni ancora non si trovano i quattro dispersi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le squadre dei soccorritori che lavorano incessantemente danon riesconoa trovare Gianluca Monti e la moglie Valentina Castagna, Salvatore Impagliazzo e Mariateresa Arcamone chemancano all’appello. Col solidificarsi del fango le ricerche diventano sempre più complicate anche per la enorme quantità di terriccio e detriti franata nella zona dialta e che ha sepolto ogni cosa cancellando letteralmente diverse abitazioni.il ritrovamento dei figli quello dei genitori Gianluca e Valentina pareva imminente già neiscorsi; i vigili del fuoco oggi hanno scavato nel soggiorno della loro casa, una delle stanze rimaste in piedi, bucandone il soffitto ma senza però riuscire ad ...

...e per 'la riduzione dell'erosione e la stabilizzazione dei versanti nel comune di' ... "L'ultimo Consiglio dei ministri, riunitosi con urgenzai tragici eventi di Ischia - ha spiegato ...Sta facendo il giro del web la storia di Thor, il pitbull salvatola frana di. Thor - ferito - si era riparato in un canalone nei tragici istanti in cui la frana ha devastato il comune ischitano. La famiglia che accudisce l'animale si era riuscita ...Castellafiume – Dopo la recente tragedia di Ischia e Casamicciola, avvenuta solo lo scorso 26 novembre, le problematiche legate al dissesto idrogeologico dei territori diventano un allarme sentito da ...(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Esprimo per Casamicciola il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Disporrò un minuto di raccoglimento questo fine settimana per tutte le gare di campionato". Lo ha detto ...