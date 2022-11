Caro energia | vendite fantasma di pellet scontato | tre truffati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFacendo leva sul bisogno di riscaldarsi, ma anche di risparmiare su bollette e carburanti per il, è stata commessa una truffa online ai danni di tre fabrianesi. Il Commissariato di Polizia di Fabriano (Ancona) ha ribattezzato l’operazione “amaro”: le vittime si sono imbattute in un annuncio online per bancali dia prezzi scontati in una pagina pubblicata su un social network, con molte recensioni positive poi risultate false; pensando di fare un affare, hanno sborsato in totale 1.500 euro senza però ricevere quanto acquistato. Isi sono rivolti agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino che, seguendo il flusso delle transazioni economiche, sono riusciti a risalire agli autori delle...