Carlo Calenda e l’incontro con Meloni | «Lei ha fascino ma Forza Italia vuole sabotarla»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il leader del Terzo Poloieri è andato alcon Giorgiasulla Legge di Bilancio. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che la premier esercita su di lui un certo. Ma anche che la manovra è nata nel segno di Matteo Salvini e della Lega. «Sento ildella storia di Giorgia. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola. Questo mi predispone positivamente dal punto di vista della chimica. Dopodiché, abbiamo pensieri diametralmente opposti, ma sono in grado di fare questo apprezzamento rimanendo radicato nelle mie convinzioni», esordisce. Per puntare poi il dito su...

Nella giornata di ieri sono accadute due cose sono che segnalano l'esistenza in vita di una politica riformista. Del primo accadimento, il più mediatico, è stato protagonistache si è recato a Palazzo Chigi per discutere con la presidente del Consiglio, accompagnata da uno stuolo di ministri, della legge di Bilancio. Il leader di Azione ha trovato ...Il leader del Terzo Poloieri è andato all'incontro con Giorgia Meloni sulla Legge di Bilancio . Oggi, in un'intervista a La Stampa , spiega che la premier esercita su di lui un certo fascino. Ma anche che la ...La Russia ha annullato i colloqui con gli Stati Uniti sul controllo delle armi nucleari. Un segnale molto negativo per i possibili sviluppi della guerra in Ucraina, dove le operazioni belliche sono an ..."Se fossi in Forza Italia sarei molto allarmato": Antonio Padellaro, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così il confronto di questa mattina tra… Leggi ...