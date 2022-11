Caos Juventus | cosa rischia sul piano sportivo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tutto ruota attorno all'articolo 31 del Codice di Giustizia sportiva, tra paginette scarse che dalla notte dell'azzeramento dei vertici societari sono diventate la lettura obbligata per tutto il mondo juventino. E dentro quell'articolo 31, in particolare, le 5 righe del comma 4 in cui si fa riferimento diretto alla società calcistica che "si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti" e che, se trovata in fallo, viene punita "con la penalizzazione di uno o più punti in classifica". Che significa una spada di Damocle su questo campionato, tempi della giustizia sportiva permettendo, o sul prossimo perché le norme vogliono che un'eventuale penalizzazione debba essere afflittiva e quindi provocare un danno concreto a un club. Esempi? La perdita di un titolo, oppure scivolare fuori dalla ...

Lo scrive il Telegraph, che giustamente si sofferma sui danni collaterali delbianconero. Secondo il giornale inglese Real e Barça 'credono di avere ancora il sostegno della', ma 'gli ...In questo momento, lanon può fare a meno delle poche certezze che gli sono rimaste e la guida tecnica è una di queste. Una volta confermati, Allegri e Cherubini avrebbero iniziato un'opera ...Trezeguet si candida in mezzo al caos societario: "Se mi chiama tornerò" David Trezeguet corre in soccorso della sua Juve, in piena crisi societaria dopo le dimissioni in blocco del CdA e del ...Sui social è topic trend assoluto: le dimissioni dell’intero CDA della Juventus hanno scosso non solo l’intero ... Comunque sia, ho trovato, in rete, un proverbio che mi pare perfetto per questo caos: ...