leggo.it

Tutto quello che chiedono è riavere indietro i duea cui è legatissimo loro figlio autistico . Gli animali , inseparabili compagni di gioco del bambino di 11 anni, sono statidomenica scorsa mentre erano nel giardino di casa a Casaleone, ...... è che i due cuccioli non siano scappati di loro spontanea volontà ma che qualcuno li abbia. ... Le ricerche con imolecolari "Domenica sera ci siamo accorti che le nostre cagnoline non erano ... Cani rubati a un bambino autistico, mamma offre 10mila euro per riaverli: «Sono la sua porta con il mondo» Tutto quello che chiedono è riavere indietro i due cani a cui è legatissimo loro figlio autistico. Gli animali, inseparabili compagni di gioco del bambino di 11 anni, sono stati ...La storia di Luna avrebbe potuto essere la storia di uno dei tanti cani, solitamente di piccole dimensioni, rubati per sempre ai loro legittimi padroni. Quegli animali i cui musi, seguiti ...