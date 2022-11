Cambia il decreto anti rave | non punibili le manifestazioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arriva l’emendamento del governo al, che riscrive il testo eanche il numero dell’articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis. L’emendamento limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. Si specifica così il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studenti o le altrepubbliche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

