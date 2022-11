Calendario Mondiali sollevamento pesi 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionatidi, ina Bogotà (in Colombia) da lunedì 5 a venerdì 16 dicembre. Si tratta di una rassegna iridata molto importante, perché segna anche l’inizio del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia vuole cominciare bene il cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi dopo aver ottenuto dei risultati incoraggianti agli Europei Senior di sei mesi fa, anche se dovrà fare i conti con la pesante assenza di Antonino Pizzolato per problemi fisici. Spedizione azzurra composta da 7 atleti che andranno a caccia in primis del record personale, mentre non sarà semplice andare a medaglia. Potrebbero provarci Sergio Massidda nei -61 kg, Oscar Reyes nei -81 kg e Cristiano Ficco nei ...