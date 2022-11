Calenda | “Sono affascinato da Meloni ma FI vuole sabotarla”

... anziché sostenitore del modello Florida), il tentativo di Renzi e, aiutati dalla Carfagna ... Le considerazioni di Ruggeriinteressanti e intelligenti. E in questo senso tra Giovanni Toti ,...... chi guarda ai 5Stelle di Conte e chi ad Azione di. Lei come la vede Alle elezioni ... da "nemico numero uno"diventati (almeno per alcuni) il sostituto di quella "sinistra purissima" che ...Calenda: "Sento il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola ...Caro direttore, se dopo l'incontro Meloni-Calenda la Maggioranza accettasse qualche proposta dell'Opposizione, nel successivo passaggio parlamentare Azione-Italia viva sarebbe costretta ...