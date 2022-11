Calenda incontra Meloni | “Abbiamo trovato una controparte molto preparata”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA – Ieri, prima del summit di maggioranza, c’è stato l’incontro con la delegazione del Terzo Polo, guidata da Carlo, a scandire la giornata della premier Giorgia. Il leader di Azione – che è stato ricevuto a Palazzo Chigi per un’ora e mezza circa – è uscito soddisfatto dalla sede della presidenza del Consiglio, dopo aver illustrato le proposte del suo partito sulla manovra. E ha speso parole al miele per la premier: “E’ stato un incontropositivo, nel merito.una, lamolte aperture, da approfondire”. L'articolo L'Opinionista.

Carlo Calenda conferma, in un'intervista alla Stampa, di avere provato simpatia e vicinanza durante e dopo l'incontro con Giorgia Meloni. «La chiami 'chimica', se vuole», afferma il leader del Terzo P ...