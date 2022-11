Pianeta Milan

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il pareggio del Milan contro la Cremonese è stato Carlosul Milan e il Napoli Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Riportato da Milannews.it, Carloè intervenuto sul suo canale di YouTube, ha parlato così del mercato del Milan in attacco: Tutte le news sule sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ... Calciomercato – Pellegatti: “Dicono che Bennacer voglia lasciare il Milan” In queste ore sta circolando una pesante news di mercato per il Milan e il noto giornalista Carlo Pellegatti ha fatto luce sulla questione ...Il giornalista Carlo Pellegatti immagina che il Milan possa tornare su un vecchio obiettivo di mercato. Carlo Pellegatti con un video sul suo canale YouTube prova a suggerire due mosse di mercato ai r ...