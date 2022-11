Calciomercato | il Torino guarda in casa Napoli | chiesto un giocatore a Giuntoli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilha dominato la prima parte di stagione appena conclusa, durante la pausa dovuta ai Mondiali di calcio in Qatar la dirigenza azzurra sta pianificando l’imminente sessione diinvernale. Visti gli eccellenti risultati, come ribadito svariate volte dal ds, ilnon effettuerà grosse operazioni di mercato in entrata, ma bisogna tener conto delle cessioni, alcuni giocatori, fuori dai piani di Luciano Spalletti, sono in cerca di nuove esperienze per rilanciarsi., Demme via a gennaio? Una situazione da monitorare inè quella di Diego Demme, il centrocampista tedesco non ha trovato lo spazio desiderato durante questa prima parte di stagione, per questo motivo è in cerca di una ...

Toro News

Anche se non in possesso di un passaporto comunitario ilpotrebbe comunque tesserarlo perché lo acquisterebbe da un'altra società italiana, il club granata ha invece esaurito i slot, per ...I dirigenti dei tre club sono al lavoro per organizzare le partite: quella contro la Cremonese dovrebbe giocarsi all'Olimpico Grande, quella contro la formazione lombarda invece a Montello. Calciomercato Torino, ipotesi prestito per Seck: al ragazzo serve giocare Mergim Vojvoda è stato certamente una delle note liete della scorsa stagione del Torino, nella quale era riuscito ad imporsi come titolare. In questa prima parte della stagione ...Tra gli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare l'attacco resta in lizza anche quello che ormai è un pupillo di lungo corso dei granata, ovvero Joao Pedro. Come ...