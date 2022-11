Calcio | Mondiali 2022 Sergej Milinkovic-Savic | “La caviglia sta guarendo | sarò pronto per la Svizzera”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arrivano buone notizie per la Serbia: ladistarapidamente (ricordiamo che il giocatore della Lazio si era fatto male nel match contro il Brasile e poi aveva stretto i denti nella partita contro il Camerun) e il centrocampista sarà dunque regolarmente a disposizione di Stojkovic per la sfida contro laaidi. A confermarlo è stato lui stesso nella conferenza stampa di oggi. “La situazione con laè migliorata molto,per la prossima partita”, ha affermato, autore del goal del momentaneo 2-1 nel match poi pareggiato per 3-3 contro il Camerun. Il ...

la Repubblica

