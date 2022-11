Calcio | Mondiali 2022 | sconfitta indolore per la Francia | l’Australia va agli ottavi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ecco i verdetti del Gruppo D deidi: laè prima nonostante il ko patito contro la Tunisia, vittoriosa per 1-0, con gli europei che chiudono a quota 6 punti la prima fase della rassegna iridata confermandosi in testa alla classifica e gli africani che con 4 punti sono terzi ed eliminati. Infatti a passare: contro la Danimarca finisce 1-0 e tanto bastaoceanici, che chiudono a quota 6 punti al secondo posto. Fanalino di coda la compagine europea. TUNISIA-1-0 La Tunisia parte forte nella prima frazione: all’8? gol annullato per fuorigioco a Ghandri, ma al 25? è lacon Coman a divorarsi il vantaggio. Al 35? ci prova Khazri ma si va al riposo sullo ...

La Francia ha vinto le ultime sei partite ai Mondiali: è la sua serie più lunga di successi. La Tunisia compie il miracolo in questi Mondiali, batte la Francia ma non basta, l'Australia passa il turno battendo la Danimarca.