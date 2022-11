Calcio | Mondiali 2022 Mario Pasalic | “Non dobbiamo fidarci delle parole di Roberto Martinez”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Domani sarà una giornata importantissima per la Croazia aidi. Dopo il pareggio all’esordio contro il Marocco (per 0-0) e la convincente vittoria contro il Canada (per 4-1), i ragazzi di Zlatko Dalic sfideranno il Belgio per andare a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. A un giorno di distanza dal grande giorno, ha parlato, dal ritiro della Croazia, il centrocampista: “Nonfarci ingannare dalle dichiarazioni del ct del Belgioquando dice che abbiamo noi il 90% di possibilità di passare il turno. Loro hanno ancora tutte le possibilità di passare agli ottavi, tenendo presente la loro esperienza e la qualità della rosa non ci faremo ingannare da tali dichiarazioni”., ...