Calcio | Mondiali 2022 | la sfida tra Australia e Danimarca vale il passaggio del turno nel Gruppo D

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ancora tutto completamente aperto nelD: se la Francia ha già timbrato il cartellino in chiave prima piazza, il secondo posto del girone aiin Qatar è una questione per tre. La Tunisia, che sfiderà proprio i transalpini, sembra essere la compagine con meno possibilità (parte da un punto, dovrebbe vincere con i campioni del mondo e sperare), mentre il match trasarà assolutamente decisivo. Difficilmente ci si sarebbe aspettato questo scenario alla vigilia: gli oceanici, a quota tre punti, hanno a disposizione due risultati su tre per volare agli ottavi, mentre agli scandinavi serve assolutamente la vittoria. La banda di Graham Arnold, con la vittoria di misura proprio su i tunisini nel secondo, si è assestata in una posizione di vantaggio e ora deve ...