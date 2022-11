Calcio | Mondiali 2022 | Ben White lascia il ritiro dell’Inghilterra per motivi personali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sinora non aveva collezionato alcuna presenza (né minuti di gioco) in questa rassegna iridata con la Nazionale inglese, ma la decisione dire il(con sede in quel di Al Wakrah) ha senz’altro spiazzato tutti: Bennon farà più parte della rosa per idiin Qatar a disposizione del C.T. Gareth Southgate. Pur avendo raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, l’avventura in questiditermina in anticipo e nel peggiore dei modi: non è chiaro cosa sia successo, cosa ci sia dietro tale scelta (si parla di, ma non si sa nulla di più).. Tifosi dell’Australia in visibilio per ...