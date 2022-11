Calcio | Gravina Figc | “Felici del ritorno della Nazionale a Napoli”

... 'Abbiamo operato sempre correttamente, contestazioni Procura non fondate' Juventus, cosa è successo fino a ora: Nota ufficiale club: "Contestazioni Procura non fondate, noi corretti": "No ......il presidente della Figc Gabrielea Napoli. 'La Federazione - ha detto - non fa sconti, la Federazione è sicuramente per un principio di garanzia per tutti ma c'è un momento in cui il...L'inchiesta sui conti della Juventus entra nel vivo: è pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli. Il ...(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti".