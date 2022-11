Calcio argentino sotto shock | giocatore 22enne muore in allenamento

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tragedia nel: è morto ieri, dopo aver accusato un malore in, il calciatoreAndrès Balanta. Ilha accusato uno scompenso durante l’di preseason guidato dalla squadra dell’Atletico Tucuman. Il, che lunedì aveva partecipato alla prima giornata di preseason insieme alla squadra di Dean guidata da Lucas Pusineri, è improvvisamente crollato a terra. È stato socorso d’urgenza dai medici che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo all’ospedale Tucuman Health Center è stata confermata confermata la sua morte La dirigenza del club ha convocato una conferenza stampa allo stadio José Fierro Monumental per dare spiegazioni insieme allo staff medico dell’istituzione sulla morte del ...

Tragedia nel calcio colombiano. E' morto improvvisamente a soli 22 anni Andres Balanta, difensore centrale. Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo Cali, il promettente difensore centrale, in prestito all'Atletico Tucumán dal Deportivo Cali, è crollato a terra priva di sensi durante l'allenamento.